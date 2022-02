D66-leider Kaag: snel kijken of meer geld naar defensie kan

D66-leider en financiënminister Sigrid Kaag wil "op korte termijn" kijken of Nederland meer geld aan defensie moet uitgeven, nu vanwege de oorlog in Oekraïne "de situatie zo drastisch is veranderd". In haar rol als partijleider zegt ze in het tv-programma Op1 "dat het belangrijk is dat we meer doen. Vrede en veiligheid krijg je niet gratis."