EU vraagt YouTube en Google Russische oologspropaganda te weren

Eurocommissarissen Věra Jourová en Thierry Breton hebben YouTube (via moederbedrijf Alphabet) en Google gevraagd om krachtiger op te treden tegen Russisch nepnieuws. De twee spraken zondag met de directeuren van de Amerikaanse techbedrijven af dat die het beleid van hun onlineplatforms zullen blijven aanpassen en actualiseren in het licht van de huidige situatie in Oekraïne.