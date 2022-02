Oekraïne beschuldigt Rusland van plannen genocide

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft zondag bevestigd dat Oekraïne heeft verzocht om een uitspraak van het hof over de Russische inval in Oekraïne. In het verzoek staat dat Oekraïne Rusland beschuldigt van ‘het plannen van genocide’. Oekraïne stelt ook dat Rusland ‘met opzet Oekraïense burgers doodt en ernstig letsel toebrengt’.