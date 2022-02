Hoekstra: volstrekt ongepast dat Poetin ‘nucleaire kaart’ speelt

Buitenlandminister Wopke Hoekstra vindt het ‘volstrekt, maar dan ook echt volstrekt ongepast’ dat de Russische president Vladimir Poetin heeft gedreigd met het inzetten van nucleaire wapens tegen het Westen. Dat zegt de minister na afloop van een raad in Brussel.

Poetin beval zondag zijn militaire leiding om nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten, omdat het westerse landen met sancties en wapensteun aan Oekraïne ‘onvriendelijke stappen’ tegen Rusland hebben genomen.

‘Het is opnieuw Rusland dat de weg van escalatie kiest’, reageert Hoekstra. ‘Ik zou ze echt willen oproepen daarmee te stoppen.’

Het Witte Huis reageerde dat Poetin ‘niet-bestaande dreigingen’ verzint om zijn eigen agressie te rechtvaardigen. ‘We hebben hem dit keer op keer zien doen’, aldus een woordvoerder in een interview met zender ABC. ‘Op geen enkel moment is Rusland bedreigd door de NAVO of door Oekraïne.’ De Verenigde Staten overwegen verdergaande sancties tegen Rusland.