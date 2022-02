Borrell: We vrezen dat Rusland niet stopt in Oekraïne

‘We maken ons zorgen over wat er in de regio kan gebeuren’, zei Borrell in Brussel na een virtuele bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de crisis. ‘We zijn bang dat Rusland niet stopt in Oekraïne en dat de buurlanden onder Russische invloed komen te staan.’

Tevens kondigde Borrell aan dat Polen bereid is om als logistiek centrum te fungeren voor het transport van wapens naar Oekraïne.