Zwitserse banken bevriezen ‘waarschijnlijk’ Russische tegoeden

Het doorgaans neutrale Zwitserland zal ‘zeer waarschijnlijk’ maandag overgaan tot het bevriezen van Russische tegoeden bij Zwitserse banken, zei president Ignazio Cassis zondag in een televisie-interview.

Op de vraag of Zwitserland de EU zou volgen in het bevriezen van Russische tegoeden, zei hij: ‘Het is zeer waarschijnlijk dat de regering morgen zal besluiten dit te doen, maar ik kan niet vooruitlopen op nog niet genomen beslissingen.’