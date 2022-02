Brussel: 7 miljoen mensen op de vlucht door oorlog in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft meer dan 7 miljoen mensen op de vlucht gejaagd, schat de Europese Commissie. Er dreigt zich de ‘grootste humanitaire ramp in Europa in vele, vele jaren’ te voltrekken, zegt Eurocommissaris Janez Lenarčič na overleg met de migratieministers en -staatssecretarissen van de EU-landen.

De commissie wil de noodregeling voor de onverwachte komst van grote aantallen vluchtelingen in werking zetten, zegt Lenarčičs collega Ylva Johansson. De regeling is ooit ontworpen na de oorlog in voormalig Joegoslavië, maar nooit gebruikt. EU-landen als Hongarije en Polen vrezen dat die de EU dichter bij het spreiden van asielzoekers over de lidstaten brengt en daar zijn ze mordicus tegen.

Tot dusver vragen volgens de commissie weinig Oekraïners asiel aan in de EU. Oekraïners kunnen al zonder visum negentig dagen in de EU verblijven.