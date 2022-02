Buitenlandminister Oekraïne bespreekt wapens en sancties met G7

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zei zondag dat hij nieuwe sancties tegen Rusland heeft besproken met de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7, de groep rijke westerse landen die bestaat uit de VS, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

‘Partners staan klaar om Oekraïne te voorzien van meer praktische middelen om ons te verdedigen’, schreef Kuleba op Twitter. ‘Defensieve wapens, militaire uitrusting en financiële steun voor Oekraïne zijn onderweg. We hebben ook nieuwe pijnlijke sancties besproken om de oorlog van Poetin te stoppen.’

Kuleba liet zich niet specifiek uit over wat de sancties zouden kunnen zijn. Oekraïne heeft zijn bondgenoten al eerder opgeroepen om strengere maatregelen tegen Rusland nadat president Vladimir Poetin in de nacht van woensdag op donderdag een invasie in Oekraïne lanceerde.