Russische centrale bank maant tot kalmte uit vrees voor bankrun

De Russische centrale bank heeft opgeroepen tot kalmte omdat de vrees bestaat dat nieuwe financiële sancties een bankrun in het land kunnen veroorzaken. Volgens de centrale bank heeft het de ‘noodzakelijke middelen en mogelijkheden om de financiële stabiliteit te behouden’ en ervoor te zorgen dat de financiële sector gewoon door kan draaien.

De Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben aangekondigd dat de tegoeden van de Russische centrale bank worden bevroren. Enkele Russische banken worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT.

Bij een bankrun proberen te veel mensen tegelijkertijd om geld op te nemen. Vrijdag moest de centrale bank de bedragen die het levert aan geldautomaten verhogen omdat het aantal opnames het hoogste niveau sinds maart 2020 bereikte, het begin van de coronapandemie.

De centrale bank heeft omgerekend circa 560 miljard euro in reserve. Het doel van de sanctie tegen de bank is voorkomen dat president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne verder kan financieren, zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen eerder.