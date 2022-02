Witte Huis: Poetin verzint dreiging om agressie te rechtvaardigen

‘We hebben hem dit keer op keer zien doen. Op geen enkel moment is Rusland bedreigd door de NAVO of door Oekraïne’, stelt de woordvoerder in een interview met zender ABC. ‘Dit is een patroon bij president Poetin en daar gaan we ons tegen verzetten.’

De Verenigde Staten overwegen verdergaande sancties in te stellen. Zo zou de Russische energiemarkt kunnen worden getroffen, maar het effect op de wereldwijde energiemarkt zou moeten worden geminimaliseerd.