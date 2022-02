Nederlandse wapens onderweg naar Oekraïne

Een transportvliegtuig met alle militaire goederen is zondagmiddag vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven naar een land in Oost-Europa. Vanwege veiligheidsoverwegingen deelt Defensie niet hoe de goederen in Oekraïne komen.

De Panzerfaust 3-raketten die Nederland stuurt, kunnen vanaf de schouder afgevuurd worden op tanks. De Stinger-raketten kunnen luchtdoelen zoals vliegtuigen of helikopters raken tot een afstand van 5 kilometer.