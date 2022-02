Oekraïne en Rusland gaan onderhandelen bij grens Belarus-Oekraïne

Het kantoor van president Volodimir Zelenski heeft de stap aangekondigd, na een publieke ruzie over de gesprekslocatie. Het Kremlin maakte bekend dat een Russische delegatie in Belarus was gearriveerd en klaar was voor onderhandelingen, maar die actie werd door Oekraïne als ‘propaganda’ omschreven.

Zelenski heeft meermaals gezegd niet te willen onderhandelen in Belarus, omdat het Russische leger vanuit dat land aanvallen op Oekraïne uitvoert. Hij herhaalde zijn standpunt zondagochtend. Hij zei toen ook open te staan voor overleg met Rusland. De Russische president Vladimir Poetin zei vervolgens dat de Oekraïense autoriteiten ‘een kans’ verspeelden.