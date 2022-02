Berlijnse mars voor Oekraïne trekt meer dan 100.000 deelnemers

De demonstranten eisen dat Rusland direct een einde maakt aan de oorlog in Oekraïne. Op hun spandoeken en posters staan teksten zoals ‘stop de oorlog’, ‘vrede’ en ‘stop Poetin’. De route van de mars voert de betogers onder meer langs de Brandenburger Tor, een van de bekendste bouwwerken in de stad.

Ook in andere landen zijn zondag demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne, ook in Nederland. Sinds het begin van de invasie donderdag vinden dagelijks wereldwijd betogingen plaats.