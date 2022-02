EU overlegt over financiering wapenmaterieel voor Oekraïne

Lidstaten van de Europese Unie buigen zich zondagavond over de mogelijkheden om wapentuig voor de Oekraïense strijdmacht te financieren. EU-buitenlandchef Josep Borrell stelt voor dat daarvoor de Europese Vredesfaciliteit wordt ingezet. Dat is het vorig jaar opgerichte fonds voor alle EU-acties op militair of defensief vlak buiten de grenzen van het landenblok.