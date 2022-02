Oekraïners reizen vanuit Polen gratis met de trein naar Duitsland

De vluchtelingen moeten wel in het bezit zijn van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart, zodat zeker is dat zij recht hebben op het gratis vervoer. Momenteel rijden per dag tot zes treinen van de Deutsche Bahn van Polen naar Duitsland.

De Deutsche Bahn laat weten in nauw contact te staan met de Duitse overheid en spoorwegbedrijven in buurlanden Polen, Tsjechië en Oostenrijk. Met Polen wordt gekeken naar de eventuele uitbreiding van het aantal ritten tussen de twee landen.