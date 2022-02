Burgemeester Kiev: sinds invasie negen burgers vermist of gedood

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn in de hoofdstad Kiev negen burgers vermist geraakt of om het leven gekomen, meldt burgemeester Vitali Klitsjko zondag. Onder de slachtoffers is ook een kind.

Volgens de burgemeester is de stad zich nog steeds aan het verdedigen. In Kiev zelf zouden op dit moment geen Russische troepen zijn. De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov liet eerder op zondag weten dat er extra militairen naar de hoofdstad worden gestuurd om de stad te verdedigen.