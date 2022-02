Ollongren: we moeten toegerust zijn op blijvende dreiging Rusland

Nederland moet ook in de toekomst toegerust zijn op de Russische dreiging, zegt defensieminister Kajsa Ollongren in een digitaal gesprek met Nederlandse militairen die voor de NAVO in Litouwen zitten. Want die dreiging blijft, verwacht Ollongren. Wat dit concreet betekent voor bijvoorbeeld de defensiebegroting, zei ze niet.

De nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie heeft besloten dat Defensie er structureel 3 miljard euro bij gaat krijgen. ‘Dat moeten we op een heel goede manier inzetten en stevig gaan bouwen aan de krijgsmacht’, aldus Ollongren. Zo moet het Nederlandse leger in samenwerking met de NAVO voorbereid zijn op verschillende dreigingen in de wereld, waaronder de Russische.

‘Ieder lid moet een bijdrage leveren’, zegt Ollongren. Ze laat in het midden of ze daarmee de 2 procent van het bruto binnenlands product bedoelt. Volgens de NAVO-normen is dat de minimale bijdrage van iedere lidstaat, maar veel landen komen daar niet aan. Nederland haalt nu ongeveer 1,8 procent. Om aan de NAVO-norm te voldoen, is nog een miljard structureel extra nodig, meldde Defensie in november vorig jaar.

De Duitse Bondskanselier Olaf Scholz kondigde zondag aan 100 miljard euro extra uit te trekken voor het leger. Daarmee haalt Duitsland de 2 procent van de NAVO-norm.