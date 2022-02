Gouverneur: Oekraïne heeft weer volledige controle over Charkov

Oekraïne is erin geslaagd het Russische leger uit Charkov te verdrijven, meldt de regionale gouverneur. Russische militairen trokken de tweede stad van Oekraïne zondagochtend binnen, waarna op straat gevechten ontstonden.

‘De controle over Charkov is volledig van ons!’, heeft gouverneur Olech Sinegoebov via Telegram laten weten. Volgens hem wordt de stad, waar op meerdere plekken gevechten plaatsvonden, ‘volledig gereinigd van de vijand’. De 1,4 miljoen inwoners waren opgeroepen binnen te blijven.