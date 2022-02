Gazprom: toevoer gas via Oekraïne niet verstoord

De toevoer van Russisch aardgas naar Europa via Oekraïne verloopt als gewoonlijk, meldt het Russische staatsconcern Gazprom. Volgens de aardgasproducent zijn er geen verstoringen, ondanks berichten dat militairen in de nacht van zaterdag op zondag een gaspijplijn bij Charkov hebben laten ontploffen.

Op basis van de druk in pijpleidingen maakt ook de Oekraïense beheerder van het netwerk voor gastransport op dat de toevoer van de brandstof als vanouds werkt. Maar het is door de gevechten wel lastig plaatselijk te zien of er schade is.

In Vasilkiv, een stad ten zuiden van Kiev, is volgens het Oekraïense ministerie van Defensie ook een brandstofdepot in brand gevlogen na Russische beschietingen met raketten op de stad.