Grote opkomst bij Amsterdamse mis voor Oekraïne

Veel mensen zijn zondag naar de aan de Oekraïense bevolking opgedragen mis in de Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam gekomen. De opkomst in de katholieke kerk is ‘veel groter’ dan normaal, merkt een regelmatige kerkganger op.

De Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, was ook uitgenodigd voor de kerkdienst en leek aanvankelijk te komen. Als vertegenwoordiger van Oekraïne was uiteindelijk honorair consul te Amsterdam Emiel de Sévrèn Jacquet aanwezig.

De boodschap van de mis is dat de bevolking van Oekraïne vrij en veilig mag leven in eigen land. Vertegenwoordigers van andere kerken bezochten de mis ook, onder wie Victor Lagodin van de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam.

Verbonden

‘Laten we ons verbonden voelen in onze strijd voor vrede’, sprak de pastoor. Naast hem was een Oekraïense vlag geplaatst. Hij benadrukte dat Oekraïners terecht zijn gekomen in een van de ernstigste schendingen van het internationaal recht na de Tweede Wereldoorlog. ‘Niet alleen zijn grenzen letterlijk overschreden, maar ook wetten geschonden. Waarden die we hoog houden, zijn genegeerd.’

Bestuurslid Pieter Klein Beermink van de Amsterdamse parochie hoopt bezoekers een mogelijkheid te geven om hun ‘gevoelens van frustratie’ kwijt te kunnen over de oorlog. ‘Niet alleen voor parochianen, maar ook voor anderen.’