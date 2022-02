Oekraïne wil dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de Russische invasie in het land buigt. President Volodimir Zelenski meldt dat zijn land een verzoek daartoe heeft ingediend.

‘Rusland moet verantwoordelijk worden gehouden voor het manipuleren van het begrip genocide om agressie te rechtvaardigen’, aldus de president op Twitter. Hij hoopt dat Rusland wordt bevolen de militaire activiteiten in Oekraïne te staken.