Oekraïne stuurt extra militairen naar hoofdstad Kiev

Het Oekraïense leger vecht op meerdere plekken in het land tegen de Russische troepen, waaronder in de buitenwijken van Kiev. Het leger beweert dat de Russische aanval in kracht afneemt, terwijl de invasie de vierde dag ingaat. ‘De Russische bezetter heeft het tempo van het offensief verlaagd, maar probeert op sommige gebieden nog steeds succes te boeken in het offensief tegen Oekraïne.’

De strijd om Kiev is ook volgens de Britse inlichtingendiensten in ‘intensiviteit afgenomen’. De Russische troepen in Oekraïne zijn nog steeds bezig met een opmars uit verschillende richtingen, meldde het Verenigd Koninkrijk zondagochtend, maar hebben te maken met flink wat weerstand van het Oekraïense leger.

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski bombarderen Russische troepen woonwijken en vernietigen ze civiele infrastructuur, terwijl ze verder landinwaarts proberen te trekken. Hij omschrijft de nacht van zaterdag op zondag als ‘wreed’. ‘Er is niets in het land dat de bezetters niet als een acceptabel doelwit zien.’ De president stelt dat de Russische soldaten in zijn land tegen ‘alle levende wezens’ vechten.