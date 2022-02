Meer dan 200.000 Oekraïners gevlucht naar buitenland

Meer dan 200.000 Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de Russische invasie, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het aantal Oekraïense vluchtelingen in buurlanden stijgt snel, zaterdagochtend waren het er nog ongeveer 120.000.

Het was die dag volgens een VN-woordvoerder erg druk bij de grensovergangen in Polen. De wachttijd was in de avond opgelopen tot 40 uur. De VN vreest dat in totaal zo’n 4 miljoen Oekraïners naar het buitenland willen vluchten als de situatie niet verbetert.