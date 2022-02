Oekraïne meldt dood van 4300 Russische soldaten

Rusland heeft in Oekraïne zo’n 4300 soldaten verloren sinds het begin van de invasie, melden de Oekraïense autoriteiten. Ook zouden bijna 150 tanks en ruim 700 bewapende voertuigen zijn vernietigd.

De informatie, die niet door een onafhankelijke partij zijn geverifieerd, is naar buiten gebracht door de Oekraïense viceminister van Defensie. Zij laat weten dat gegevens met vertraging kunnen binnenkomen, waardoor ze soms pas een dag later worden opgenomen in de cijfers.