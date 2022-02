Pro-Russische nieuwszender: Google blokkeert downloads van app

Google blokkeert de mogelijkheid om de mobiele app van nieuwszender RT (voorheen Russia Today) op Oekraïens grondgebied te downloaden. Dat gebeurde op verzoek van de regering in Kiev, meldt de pro-Russische nieuwszender die wordt gefinancierd door de Russische staat. De Oekraïense regering heeft zorgen dat de zender desinformatie zou kunnen verspreiden over de oorlog in het land.

Het besluit volgt een dag nadat Google de mogelijkheid om inkomsten te generen voor verschillende Russische YouTube-kanalen al blokkeerde. Eerder deed Facebook hetzelfde.