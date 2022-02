Poetin eert ‘heldhaftigheid’ van speciale eenheden in Oekraïne

‘Speciale dank aan degenen die deze dagen op heldhaftige wijze hun militaire plicht vervullen tijdens een speciale operatie om hulp te bieden aan de mensen van de Donbas-regio’, zei de Russische leider in een televisietoespraak ter ere van een militaire feestdag. Sinds 2015 wordt in Rusland op 27 februari een feestdag ter ere van de Russische speciale eenheden gehouden.

In de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne strijden pro-Russische separatisten sinds 2014 tegen het Oekraïense regeringsleger. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is het geweld in de regio toegenomen.