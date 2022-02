Kremlin: Rusland klaar voor onderhandelingen in Belarus

Rusland is volgens het Kremlin klaar voor onderhandelingen met Oekraïne. Een team met vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken is naar Belarus afgereisd en wacht daar op een Oekraïense afvaardiging, meldt het Russische persbureau Interfax. Oekraïne is echter niet van plan een delegatie te sturen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski ziet Belarus niet als een geschikte gesprekslocatie, omdat Russische troepen vanuit dat land aanvallen op Oekraïne hebben uitgevoerd. Hij heeft gezegd dat hij openstaat voor onderhandelingen, maar dan wel op een plek van waaruit geen agressie richting zijn land is getoond.

Volgens een adviseur van Zelenski hebben de Russen de reis naar Belarus gemaakt, terwijl ze wisten dat het geen had zin had om die kant op te gaan. Oekraïne maakte eerder al bekend voorkeur te hebben voor Polen in plaats van Belarus. Hongarije heeft zich aangeboden als gastland voor de gesprekken.

Er zijn nog geen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne geweest sinds het begin van de Russische invasie afgelopen donderdag. De Russische delegatie is in Homel. Dat is de tweede stad van Belarus en ligt in het zuidoosten van het land, dicht bij de grens met zowel Rusland als Oekraïne.