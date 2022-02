ING: vertrouwen belegger gedaald, Oekraïne grote zorg

Particuliere beleggers zijn in februari veel minder optimistisch geworden dan in de voorgaande maand. Ruim een derde van de beleggers die ING voor zijn BeleggersBarometer ondervroeg zag de portefeuille minder waard worden. Ook waren er meer beleggers bij wie de persoonlijke financiële situatie was achteruitgegaan. Spanningen in Oekraïne zagen ze als grootste bedreiging van de beurs.