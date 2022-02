Meerdere burgers gedood in Oekraïne door Russische beschietingen

In meerdere steden in Oekraïne zijn burgerslachtoffers gevallen. In de hoofdstad Kiev is een 6-jarige jongen door meerdere kogels getroffen. Volgens een dokter raakten ook twee tieners en drie volwassen bij het vuurgevecht gewond, meldt CNN. In Charkov werd een negen verdiepingen tellende flat geraakt door Russisch artillerievuur en kwam een vrouw om het leven, aldus Oekraïense hulpdiensten. Ongeveer tachtig mensen konden worden gered.