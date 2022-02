Japanse miljardair doneert ruim 7,6 miljoen euro aan Oekraïne

De oprichter van e-commercegigant Rakuten schrijft in een brief aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat de donatie gaat naar ‘humanitaire activiteiten om mensen in Oekraïne te helpen die slachtoffer zijn van het geweld’. Mikitani bezocht naar eigen zeggen in 2019 Kiev en ontmoette Zelenski. ‘Mijn gedachten zijn bij u en de Oekraïners’, aldus de miljardair.

‘Ik geloof dat het vertrappen van een vreedzaam en democratisch Oekraïne door ongerechtvaardigd geweld een uitdaging is voor de democratie’, staat in de brief. ‘Ik hoop oprecht dat Rusland en Oekraïne deze kwestie vreedzaam kunnen oplossen en dat de mensen in Oekraïne zo snel mogelijk weer vrede kunnen hebben.’