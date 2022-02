VS: Russische troepen gefrustreerd door taai verzet Oekraïne

De VS en westerse bondgenoten zijn volgens hem nog steeds in staat wapens aan Oekraïne te leveren. Washington is van plan de komende dagen meer wapentuig die kant op te sturen om Russische aanvallen vanuit de lucht en op de grond te bestrijden. Volgens het Pentagon hebben de Russen nu minstens 50 procent van hun invasiemacht in Oekraïne.

Maar de opmars gaat zeer langzaam, aldus de defensiemedewerker die anoniem wil blijven. ‘We hebben aanwijzingen dat de Russen in toenemende mate gefrustreerd raken door hun gebrek aan momentum in de afgelopen 24 uur, vooral in de noordelijke delen van Oekraïne.’

Het leger heeft volgens het Russische ministerie van Defensie opdracht gekregen het offensief te verbreden nadat Kiev een aanbod van besprekingen in het aan Rusland gelieerde Belarus had afgewezen. ‘Vandaag hebben alle eenheden de opdracht gekregen om de opmars vanuit alle richtingen te ontwikkelen in overeenstemming met de plannen van de operatie’, aldus de Russische legerwoordvoerder Igor Konasjenkov.