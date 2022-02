Paus Franciscus belt Zelenski en betuigt medeleven

Paus Franciscus heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski per telefoon een hart onder de riem gestoken. De kerkvorst belde zaterdagmiddag naar Kiev, zo meldde de Oekraïense ambassade in Vaticaanstad.

Volgens de ambassade zei de paus dat hij de diepe pijn wilde overbrengen die hij voelt door de Russische inval in Oekraïne. Over de verdere inhoud van het gesprek is niets bekendgemaakt.

In een tweet heeft Zelenski paus Franciscus bedankt voor diens gebeden voor vrede en een wapenstilstand. ‘Het Oekraïense volk voelt de spirituele steun van Zijne Heiligheid’, twitterde de president.

Vrijdag bracht Franciscus onverwachts een bezoek aan de Russische ambassade om zijn zorgen te uiten over de Russische invasie. Ook belde hij met Svjatoslav Sjevtsjoek, de leider van de Oekraïense katholieken, die zijn kathedraal in Kiev heeft opengesteld als schuilkelder.