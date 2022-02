Horeca: plan nodig om ondernemer komende jaren te laten overleven

Lang niet alle horecaondernemers kunnen direct op volle kracht ondernemen nu vrijwel alle coronabeperkingen zijn afgeschaft. Met die waarschuwing komt belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), nadat vrijdag officieel bekend is geworden dat de meeste coronasteun per 1 april stopt. Het is volgens de branchevereniging belangrijk dat het kabinet met een plan komt waarmee ondernemers ook de komende jaren overleven.

Restaurants, cafés en bars mogen weer volledig open, voor binnenlocaties met meer dan 500 personen is een toegangstest verplicht. KHN is blij dat de levendigheid weer terugkeert in de horeca en dat ondernemers niet langer afhankelijk zijn van directe compensatie van de overheid. Maar de problemen op de langere termijn zijn nog niet weg, verwacht KHN.

‘Het zal bijvoorbeeld nog jaren duren voordat inkomend toerisme en de zakelijke markt zich zullen herstellen’, legt een woordvoerster uit. Ook is de vermogenspositie van veel bedrijven door de gedwongen sluitingen slecht en de schuldenberg enorm. Volgens KHN zouden ondernemers in de branche baat hebben bij hulp in de vorm van schuldsanering, een transitiefonds of een stoppersregeling voor ondernemers die door de crisis geen toekomst meer zien voor hun café, restaurant of hotel.