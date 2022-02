Onlinebank Bunq wil vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

Onlinebank Bunq wil vluchtelingen uit Oekraïne gaan opvangen in Bulgarije en Georgië. De bank heeft voor een paar honderd mensen onderkomen geregeld in deze landen, zegt Bunq-oprichter en topman Ali Niknam.

Op kosten van de bank kunnen vluchtelingen verblijven in hotels en appartementen. De opvang staat open voor ‘iedereen die zich niet senang voelt’ met de situatie, zegt Niknam. Zowel Oekraïeners als Russen zijn welkom. Ze moeten wel zelf transport naar de opvanglocaties zien te regelen.

Bunq wil de vluchtelingen in dienst nemen, zodat ze met een visum voor kennismigranten naar Nederland kunnen komen. Om hoeveel mensen het dan zou gaan en hoe lang Bunq ze in dienst neemt, kan Niknam nog niet zeggen. ‘De tent staat in de fik. We moeten nu blussen.’