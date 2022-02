Bloomberg: VS overwegen sancties tegen centrale bank van Rusland

De Verenigde Staten zouden sancties overwegen tegen de Russische centrale bank, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De maatregel zou gericht zijn op een groot deel van de reserves van 643 miljard dollar (ruim 570 miljard euro) die de Russische president Vladimir Poetin voorafgaand aan de invasie in Oekraïne had vergaard.

Volgens de bronnen is er nog geen definitieve beslissing genomen, maar onderzoekt de regering-Biden alle opties in een poging om Poetin af te schrikken van verdere stappen in Oekraïne. De VS zouden daarbij samen willen optrekken met bondgenoten in Europa. Het is niet duidelijk hoever die gesprekken gevorderd zijn. De kwestie van het mogelijk aanpakken van de Russische centrale bank kwam volgens de bronnen al ter sprake in een gesprek eind januari.

Rusland heeft zijn afhankelijkheid van vreemde valuta gestaag verminderd. Toch had de centrale bank eind juni 2021 nog 16,4 procent van zijn tegoeden in dollars uitstaan, aldus de laatste officiële gegevens. Dat was een jaar eerder 22,2 procent.

Iran en Venezuela

De VS legden eerder al eens sancties op aan centrale banken van tegenstanders. In 2019 heeft het ministerie van Financiën de monetaire autoriteiten van Iran en Venezuela op de zwarte lijst gezet voor het doorsluizen van geld. Ook de centrale bank van Noord-Korea staat op de zwarte lijst.

Het verlies van toegang tot buitenlandse fondsen zou de Russische centrale bank kunnen hinderen in zijn pogingen om de roebel op de valutamarkt te ondersteunen. Dat kan met de verkoop van harde valuta. De directe interventies, die eerder deze week werden aangekondigd nadat Poetin zijn leger opdracht had gegeven Oekraïne aan te vallen, zijn de eerste keer sinds 2014 dat de Bank of Russia zich op de markt waagt.

De VS overwegen ook om Rusland uit het financiële SWIFT-berichtensysteem te laten zetten vanwege de inval in Oekraïne. Ook in Europa lopen bondgenoten steeds meer warm voor dit idee, dat enkele dagen geleden nog onwaarschijnlijk leek. Een definitief besluit daarover laat naar verwachting nog wel even op zich wachten.