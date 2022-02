Kadirov: Tsjetsjeense troepen helpen Russen

Tsjetsjenië staat de Russische strijdkrachten terzijde bij de oorlog in Oekraïne. Ramzan Kadirov, de leider van deze autonome Russische deelrepubliek en een trouw bondgenoot van Vladimir Poetin, heeft zaterdag in een videoboodschap laten weten dat Tsjetsjeense eenheden stellingen hebben ingenomen in Oekraïne.