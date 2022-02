Poolse premier beschuldigt westerse landen van egoïsme

‘Daarom ben ik hier... om het geweten van Duitsland wakker te schudden, zodat ze eindelijk besluiten tot sancties die echt vernietigend zijn’, zei Morawiecki tegen een groep Poolse journalisten. ‘Alle sancties moeten nu op tafel liggen’, aldus de Poolse premier.

De premier wil onder meer dat Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT wordt afgesneden. Duitsland heeft echter zijn bedenkingen bij die maatregel. Door het land uit het samenwerkingsverband van banken te gooien zou het voor ‘gewone’ mensen een stuk moeilijker worden geld over te maken naar familie in Rusland. Ook zou het Europees bedrijfsleven eronder lijden omdat betalingen van klanten of betalingen aan leveranciers dan ingewikkelder worden. Tevens zouden leveringen van Russisch gas aan Europa in gevaar kunnen komen.

Morawiecki uitte ook kritiek op het besluit van Duitsland om helmen naar Oekraïne te sturen, in plaats van wapens. ‘Vijfduizend helmen? Dat moet een soort grap zijn. Er is echte hulp nodig... wapens’, zei de premier. ‘Ze vechten ook voor ons. Voor onze vrijheid, onze soevereiniteit. Zodat wij niet de volgende zijn.’