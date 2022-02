Transportsector: vrachtwagens bij grens Oekraïne snel doorlaten

Chauffeurs die momenteel vastzitten in Oekraïne en de omliggende regio’s moeten zo snel als mogelijk kunnen doorrijden. Daartoe roept de internationale koepel van transportverenigingen IRU op. Volgens de organisatie zitten er zeker 12.000 chauffeurs van allerlei nationaliteiten vast in de regio. Volgens de IRU is de vrees om in de vuurlinie terecht te komen voor sommige vrachtwagenchauffeurs zo groot, dat ze hun vrachtwagen in Oekraïne achterlaten.

De IRU stelt in een open brief aan autoriteiten in Europa en Eurazië dat chauffeurs in tijden van crisis uiterst kwetsbaar zijn, met name aan de grenzen. De grenzen tussen Oekraïne en de EU-landen zijn dan wel open, maar er worden lange wachtrijen gemeld. Chauffeurs moeten naar schatting tussen de twee en vier dagen wachten om de grens te kunnen passeren. Tussen Oekraïne en Belarus is de grens op dit moment dicht, waardoor chauffeurs hier moeten omrijden.

Vrachtwagenchauffeurs zitten ook vast aan beide kanten van de Russisch-Oekraïense grens. Sommigen van hen zitten de strijdende partijen in. De situatie voor chauffeurs in deze regio is minder duidelijk.

De Europese Commissie en sommige EU-landen pleitten eerder al voor tijdelijke visum- en vergunningsvrijstellingen. Maar volgens de transportkoepel ontbreekt het nog aan duidelijkheid en is er meer actie nodig. Zo zou er ook tijdelijk een vrijstelling moeten gelden voor de rij- en rusttijdenregeling voor terugkerende chauffeurs.