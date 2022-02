Wereldwijde protesten tegen Russische invasie houden aan

Betogers tegen de Russische invasie in Oekraïne zijn zaterdag de straat opgegaan in onder meer Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Australië en Japan. Ook in Nederland vinden betogingen plaats.

In de Britse hoofdstad Londen hebben betogers zich verzameld bij de Russische ambassade en in Downing Street. Daar worden leuzen gescandeerd zoals ‘stop de oorlog’ en ‘bevrijd Oekraïne’. Ook in de Duitse stad München wordt geprotesteerd. Volgens lokale media is daar de ingang van de Russische consulaat besmeurd met rode verf.

De eerste demonstraties vonden al snel na het uitbreken van de oorlog in de nacht woensdag op donderdag plaats. Ook in Rusland, waar de kritiek op de invasie toeneemt, zijn protesten gehouden. Volgens de mensenrechtenorganisatie OVD-Info zijn daarbij enkele duizenden betogers opgepakt.