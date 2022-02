Kremlin beweert dat Kiev vrijdag niet met Poetin wilde praten

Het Kremlin beweert dat de Russische president Vladimir Poetin het offensief in Oekraïne vrijdag tijdelijk had gepauzeerd in afwachting van gesprekken met de Oekraïense regering in Kiev. Oekraïne zou echter hebben geweigerd met Rusland te onderhandelen, waarop Russische troepen de invasie zaterdag hebben voortgezet.

Volgens het Kremlin ‘rekt Oekraïne het militaire conflict uit’ door de gesprekken te weigeren. In een videoboodschap beweerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski juist dat hij contact heeft gezocht met Poetin, maar dat de leider van Rusland geen gehoor gaf.