Burgemeester Kiev scherpt avondklok aan

De avondklok in Kiev wordt uitgebreid. Burgemeester Vitali Klitstsjko heeft besloten dat deze nu van 17.00 tot 08.00 uur geldt, in ieder geval tot en met maandagochtend. Aanvankelijk gold de maatregel alleen tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

Inwoners van de Oekraïense hoofdstad moeten tijdens de avondklok binnen blijven. Zij zijn niet gebonden aan hun woonadres. Ze mogen in de avond en nacht ook schuilen in metrostations en andere locaties die als schuilkelders dienen. De burgemeester waarschuwt dat mensen die ondanks de avondklok op straat zijn, worden gezien als ‘saboteurs en verkenners van de vijand’.

De strijd om Kiev is in de nacht van vrijdag op zaterdag begonnen. De Britse inlichtingendiensten meldden aan het eind van de ochtend dat het Russische leger richting de hoofdstad trekt en dat een meerderheid van de troepen op 30 kilometer van het centrum van Kiev is. Volgens president Volodimir Zelenski heeft Oekraïne nog altijd de controle over Kiev en andere strategisch belangrijke steden.