S10 treedt op tijdens Eurovision in Concert

Zangeres S10 is toegevoegd aan de line-up van Eurovision in Concert. De organisatie laat zaterdag weten dat de Nederlandse songfestivalinzending op 9 april optreedt tijdens het evenement in AFAS Live in Amsterdam.

Eerder werd al bekendgemaakt dat ook de Albanese Ronela Hajati, de Belgische Jérémie Makiese, Brooke uit Ierland en Intelligent Music Project uit Bulgarije naar Amsterdam komen voor Eurovision in Concert. De Nederlandse Maggie MacNeal, die in 1974 met Mouth & MacNeal meedeed aan het songfestival, staat als ‘special guest’ op het affiche.

Eurovision in Concert wordt jaarlijks georganiseerd om fans alvast kennis te laten maken met de artiesten die meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het is de grootste ‘preview party’ van het songfestival in Europa. In andere landen worden soortgelijke shows georganiseerd, maar die in Nederland is het grootst.