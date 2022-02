Reuters: oordeel over uitsluiten Rusland van betaalsysteem nabij

De EU-ministers van Financiën zijn in Parijs bijeen om onder meer over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor de Europese economie te praten. Volgens de door Reuters geciteerde bestuurder is de uitsluiting van Rusland van het SWIFT-systeem niet voldoende, maar absoluut noodzakelijk. ‘Sancties hebben alleen zin als er voor beide partijen kosten aan verbonden zij. En dit zal kostbaar worden’, aldus de bestuurder.

Via SWIFT wordt geen geld overgemaakt. Het is een elektronische financiële berichtendienst tussen banken uit ongeveer tweehonderd landen waarmee onder meer het grensoverschrijdend betalingsverkeer gemakkelijker wordt gemaakt. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk.

Sommige lidstaten zijn huiverig om Rusland via SWIFT te treffen. Door het land uit het samenwerkingsverband van banken te gooien zou het voor ‘gewone’ mensen een stuk moeilijker worden om geld over te maken naar familie in Rusland, vreest bijvoorbeeld Duitsland. Ook zou het Europees bedrijfsleven eronder lijden omdat betalingen van klanten of betalingen aan leveranciers dan ingewikkelder worden.