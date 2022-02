Rusland waarschuwt media over berichtgeving Oekraïne

De Russische mediawaakhond beschuldigt tien mediaorganisaties in het land ervan onjuiste informatie te delen over Oekraïne. In schriftelijke waarschuwingen wordt geëist dat de ‘onbetrouwbare informatie’ wordt verwijderd.

Toezichthouder Roskomnadzor wil niet dat de media de zogenoemde ‘speciale militaire missie’ in Rusland omschrijven als een ‘aanval, invasie of oorlogsverklaring’. De brief is gestuurd naar onder meer de televisiezender Dozhd en radiostation Echo of Moscow. Ook de krant Novaja Gazeta heeft een waarschuwing ontvangen. Hoofdredacteur Dmitri Moeratov won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede.

De tien organisaties kunnen een boete en andere straffen opgelegd krijgen als ze niet instemmen met het verzoek van Roskomnadzor. Er wordt gedreigd onder meer de toegang tot hun websites te beperken.