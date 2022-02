Geen César Award voor Paul Verhoevens Benedetta

Paul Verhoevens film Benedetta is vrijdagavond niet in de prijzen gevallen bij de César Awards, de Franse tegenhanger van de Oscars. Hoofdrolspeelster Virginie Efira maakte kans op het beeldje voor haar hoofdrol als lesbische non in de Middeleeuwen, maar zag die naar actrice Valerie Lemercier gaan voor haar rol in Aline. Benedetta was verder niet genomineerd.