Sinds Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen zijn ten minste 198 Oekraïners omgekomen, meldt het Oekraïense ministerie van Gezondheid volgens persbureau Interfax-Ukraine. Onder de doden zijn volgens het ministerie ook drie kinderen.

Bovendien zijn 1115 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 33 kinderen. Het is niet bekend of het aantal slachtoffers enkel burgerslachtoffers betreft of dat ook militairen in de cijfers zijn opgenomen.