PvdA geeft meest uit aan verkiezingsadvertenties online

De PvdA gaf vorige week naar schatting 13.000 euro uit aan advertenties op Google, YouTube, Facebook en Instagram. Daarna volgt de VVD met ruim 10.000 euro. In de afgelopen vier weken waren deze twee partijen samen goed voor een derde van de online-uitgaven van politieke partijen. Hierbij is gekeken naar uitgaven van de landelijke en regionale afdelingen en van kandidaat-raadsleden.

De landelijke afdeling van de PvdA gaf ongeveer 3000 euro uit. De partij trekt vooral de portemonnee om een professioneel geproduceerd reclamefilmpje onder de aandacht te brengen. De boodschap: "Jij bepaalt of er wordt geluisterd naar de mensen met de diepste zakken en de grootste mond of dat er wordt geluisterd naar de mensen met het grootste hart."

Regionaal

De resterende 10.000 euro van de PvdA die is uitgegeven, komt uit de zakken van regionale afdelingen. Bij een handjevol regionale afdelingen lopen deze uitgaven tot in de honderden euro's. PvdA Haarlem gaf bijvoorbeeld ruim 700 euro uit. Maar het gros - zo'n zeventig lokale afdelingen - geeft minder dan 100 euro uit om online op te vallen.

Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kwamen op de lokale pagina's van de partij vele varianten terug van dezelfde video. Op dit moment is nog niet op zo'n manier zichtbaar dat regionale afdelingen hun internetcampagnes op elkaar hebben afgestemd. Hoewel filmpjes en andere reclames qua vorm erg verschillen, komt het streven van de partij voor een toegankelijke woningmarkt en minder sociale ongelijkheid telkens terug.

Enkele gemeentelijke afdelingen van de partij hebben ook hun eigen slogan. In Amersfoort treedt de PvdA bijvoorbeeld naar buiten met: "De menselijke maat is waar het om gaat." De afdeling van Súdwest-Fryslân is gegaan voor "Het best voor Súdwest".