Het personeel van de Oekraïense ambassade in de Russische hoofdstad Moskou wordt naar Letland geëvacueerd, meldt het Letse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Het was hun verzoek en wij hebben er mee ingestemd. We assisteren ze in het proces en helpen ze hier hun draai te vinden’, aldus een woordvoerder van het ministerie. Die wilde om veiligheidsoverwegingen niet zeggen of het personeel al in Letland is aangekomen.