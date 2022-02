Rusland wijt junkstatus bij kredietbeoordelaars aan geopolitiek

Rusland is het er niet mee eens dat Standard & Poor’s (S&P) de kredietstatus voor Rusland tot junk verlaagde. Dat sectorgenoot Moody’s ook dreigt de kredietwaardigheid van Rusland af te schalen naar de rommelstatus, kan ook al niet op de goedkeuring van Moskou rekenen. Volgens Rusland heeft het oordeel van de kredietbeoordelaars louter met geopolitieke spanningen te maken en niet met het ‘voorzichtige begrotingsbeleid’ van Rusland dat in de ogen van Moskou ‘financieel stabiel’ is

De Russische invasie in Oekraïne leidde vrijdag tot een golf van afwaarderingen. Niet alleen het oordeel van Rusland ging bij het vuil, ook de rating van Oekraïne werd afgeschaald. Een junk-status geeft aan dat het risico op wanbetalingen heel groot wordt geacht en dat een belegging in de obligaties als pure speculatie wordt gezien.

De financiële markten van beide landen werden, zoals te verwachten was, in beroering gebracht door de gebeurtenissen deze week. De grootste militaire aanval in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog leidde tot strenge westerse sancties tegen Moskou.

S&P

S&P verlaagde de kredietrating van langetermijnkrediet voor Rusland en waarschuwde deze verder af te kunnen schalen als er meer bekend is over de macro-economisch gevolgen van de sancties. Vooral het vermogen van Russische banken om straks nog als tussenpersoon op te kunnen treden in de internationale handel baart de kenners zorgen.

De kredietbeoordelaars wijzen er wel op dat Rusland momenteel een van de laagste schuldniveaus ter wereld heeft. De schuld is slechts 20 procent van het bruto binnenlands product. Daarnaast heeft Rusland de beschikking over 650 miljard dollar aan reserves.

Politieke instabiliteit

Kredietbeoordelaar Fitch, die Oekraïne na de inval bij het vuil zette, noemt het zeer waarschijnlijk dat er in het land een langere periode van politieke instabiliteit zal zijn. Zeker omdat het doel van Rusland lijkt om een regimewissel teweeg te brengen. Dat leidt mogelijk tot nog meer beleidsonzekerheid en lijkt de bereidheid van Oekraïne om schulden terug te betalen te ondermijnen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderzoekt ondertussen de mogelijkheden om Oekraïne van meer financiële hulp te voorzien.

Het is niet de eerste keer dat Rusland wordt afgewaardeerd tot junk. Moody’s en S&P namen begin 2015 beide soortgelijke stappen nadat de annexatie van de Krim en de kelderende olieprijzen een valutacrisis in Rusland veroorzaakten.