Adviseur Zelenski: situatie in Kiev is onder controle

De gevechten in Kiev houden aan na een nacht van explosies en beschietingen, maar de situatie is ‘onder controle’. Dat heeft een adviseur van president Volodimir Zelenski gezegd, meldt het Oekraïense persbureau UNIAN. Er wordt volgens hem goed verdedigd door de Oekraïense strijdkrachten.

Adviseur Mychajlo Podoljak zegt dat Rusland probeert veel troepen en uitrusting naar de Oekraïense hoofdstad te brengen. De gevechten in de buitenwijken houden aan, laat hij weten. ‘Zowel in de stad zelf als aan de rand van Kiev is de situatie onder controle.’ Inwoners zijn door de lokale autoriteiten dringend verzocht te schuilen en andere veiligheidsmaatregelen te nemen.